Nuevos máster con experiencias inmersivas en Asia y Oriente Medio, de la mano de Esade

Dos nuevos programas de posgrado con un enfoque internacional y que incluirán experiencias formativas y profesionales en Asia y Oriente Medio llegan a España de la mano de Esade.

Ambos —Global Master in Finance y Global Master in International Management— "combinan una sólida base analítica con una marcada proyección internacional", un enfoque que permite a los estudiantes "adquirir la visión estratégica imprescindible para liderar con solvencia y eficacia en la actual economía global interconectada".

Con una duración de 15 meses, la principal seña de identidad de estos programas es su orientación internacional. Los estudiantes inician su recorrido académico en Barcelona, donde cursan asignaturas troncales y especializadas, junto con módulos específicos centrados en los mercados de Oriente Medio o Asia. Y, tras completar los dos primeros cuatrimestres, completarán su formación académica con cinco semanas en la University of Hong Kong o en la American University in Dubai y otras cinco en un proyecto práctico desarrollado con una empresa local.

De regreso en Barcelona, los estudiantes podrán personalizar su itinerario formativo, eligiendo entre cursar asignaturas optativas del MBA de Esade o realizar prácticas alineadas con sus objetivos profesionales y preferencias sectoriales.

"Estos programas reflejan el compromiso de Esade con la formación de los líderes del futuro en una economía cada vez más global", ha afirmado la decana de Esade Business School, Lisa Hehenberger, para quien "la combinación de un enfoque académico riguroso, alianzas estratégicas y retos empresariales reales ofrece a los estudiantes una experiencia inmersiva que impulsa su desarrollo profesional desde el primer día".

Los dos están dirigidos a graduados altamente cualificados en Administración y Dirección de Empresas o Económicas, mientras que el Global Master in Finance amplía el perfil a candidatos con formación en Ingeniería. Las primeras promociones iniciarán su andadura en septiembre de este mismo año.