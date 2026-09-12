Cien estudiantes buscan soluciones contra la escasez de agua en Emiratos

Cien estudiantes de colegios de Dubái y Abu Dabi se preparan para presentar sus propias respuestas a uno de los grandes desafíos de Emiratos Árabes Unidos: cómo ahorrar agua en un país árido, con recursos naturales muy limitados y una fuerte dependencia de la desalación.

Los jóvenes son los finalistas de School of the Future, un programa educativo creado por la multinacional de ingeniería AtkinsRéalis para acercar a los alumnos a problemas reales relacionados con la sostenibilidad y las infraestructuras. La final se celebrará el próximo 16 de septiembre en la sede de la Universidad de Birmingham en Dubái.

Entre las propuestas seleccionadas figuran árboles dotados de sensores para evitar el riego excesivo, pequeñas tecnologías de desalación alimentadas con energía solar para comunidades aisladas, herramientas que explican el recorrido del agua desde su origen hasta el grifo y aplicaciones destinadas a promover un consumo más responsable.

Un millar de alumnos

Este programa nació en Emiratos en 2023 y ya ha involucrado a cerca de un millar de alumnos de Dubái y Abu Dabi. Tras completar su tercer año, AtkinsRéalis prevé ampliarlo durante el curso 2026-2027 a más de 80 colegios del país y ofrecerlo por primera vez en árabe para facilitar el acceso de alumnos de distintos entornos.

La iniciativa dará además el salto internacional con la incorporación de colegios de Singapur, Hong Kong y Australia; mientras en Canadá se desplegará junto a comunidades indígenas, adaptando los contenidos a sus circunstancias y necesidades locales.

Conferencia del Agua

El calendario no es casual. Emiratos y Senegal copresidirán en diciembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, concebida para acelerar el cumplimiento del objetivo que persigue garantizar agua potable y saneamiento para todos. De hecho, representantes del programa estudiantil tendrán la oportunidad de trasladar algunas de sus propuestas a este encuentro internacional, previsto en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre.

"Atender la seguridad hídrica exige innovación, tecnología y nuevas formas de pensar", sostiene Campbell Gray, responsable de AtkinsRéalis para Oriente Próximo y África. La compañía, que emplea a unas 42.000 personas en más de 50 países, busca al mismo tiempo despertar entre los jóvenes el interés por carreras vinculadas a la ingeniería, la gestión del agua y las infraestructuras.