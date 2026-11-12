Hong Kong ofrece becas de doctorado por más de 200.000 euros

Quienes quieran cursar un doctorado en la Universidad China de Hong Kong el próximo curso tienen de plazo hasta el 1 de diciembre para optar a su principal programa de becas. Se trata de un paquete cuyo valor se estima en casi 210.000 euros, procedentes de sumar la exención íntegra de la matrícula, una asignación anual, el alojamiento en el propio campus y ayudas para viajar a congresos.

La solicitud se presenta en dos portales, con dos horas de cierre distintas. El primer paso es registrarse en el consejo de subvenciones a la investigación de Hong Kong para obtener un número de referencia, con el que el aspirante debe completar la solicitud de admisión en la universidad.

A partir de ahí, los candidatos preseleccionados pasarán por una entrevista y la resolución se conocerá entre marzo y abril del próximo año.

En todo caso, al margen de esta beca, la universidad hongkonesa también ofrece una vía de financiación a quienes haya nominado y queden fuera de la beca principal. Podrán incorporarse al doctorado ordinario con una ayuda de hasta 26.500 euros al año y optar a una beca adicional de hasta 9.200 euros, sujeta a su rendimiento académico.

Fundada en 1963, la Universidad China de Hong Kong reúne a más de 30.000 estudiantes y cuenta con ocho facultades y unos ochenta institutos y unidades de investigación. En la actualidad se encuentra en el puesto 18 a nivel mundial en el QS World University Rankings 2027.