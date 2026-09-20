El ICEX y la Universidad Carlos III de Madrid impulsan formación especializada en comercio internacional

Firma del convenio entre el ICEX y la Universidad Carlos III de Madrid para impulsar la formación especializada en comercio internacional

El ICEX y la Universidad Carlos III de Madrid impulsarán conjuntamente la formación especializada en comercio internacional e internacionalización empresarial; un programa que comenzará con cursos de representante aduanero y operador económico autorizado.

De este modo, la alianza combina la experiencia de ICEX en internacionalización empresarial con el conocimiento académico y la capacidad docente de la UC3M, y persigue ofrecer una formación más conectada con las necesidades de las empresas y de los profesionales que trabajan en entornos internacionales.

En concreto, el curso de representante aduanero prepara a los participantes para gestionar operaciones aduaneras internacionales y se desarrollará entre el 1 de octubre y el 7 de marzo por un precio de 1.650 euros. Superarlo permite, además, solicitar la exención de la prueba teórica de aptitud convocada por la agencia tributaria para acceder a la capacitación como representante aduanero.

En paralelo, el curso de operador económico autorizado ofrece una formación práctica para comprender, implantar y mantener los requisitos asociados a esta certificación, preparar el cuestionario de autoevaluación y afrontar los procesos de auditoría y cumplimiento. La edición 2026 se impartirá online entre el 9 de noviembre y el 20 de diciembre, con un precio de 575 euros.

Ambos programas están dirigidos a profesionales vinculados al comercio exterior, las aduanas y la logística, así como a otros perfiles que desarrollan su actividad en ámbitos como el transporte internacional, la fiscalidad, la consultoría o el compliance.