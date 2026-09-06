IE University arranca el curso con alumnos de 160 países y nuevos másteres en fintech y políticas públicas

Alumnos en el inicio de curso en el campus de Segovia de IE University

IE University ha iniciado el curso académico 2026-2027 con estudiantes procedentes de 160 países, que cursarán programas de grado (Bachelor) y posgrado (Master) en las seis escuelas que integran la institución.

Según los datos facilitados por la institución, el 53% de los estudiantes matriculados este curso son mujeres y el 90% son alumnos internacionales; mientras los países con mayor representación en el campus este curso académico son España, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México e India.

Entre las novedades de este año, la universidad amplía su oferta académica con nuevos programas como el Global BBA, el Global MBA, el Master in Financial Technology y el Master in Public Policy.

Dentro de su estrategia internacional, IE University ha recordado que es sole member de IE New York College, institución reconocida oficialmente por el estado de Nueva York y ubicada en el barrio de SoHo. Este centro forma a alumnos de más de 40 países en el Master in Global Business & Sustainability y el Master in Management. En septiembre arrancarán además el Master in Finance y el Master in Data Analytics and Artificial Intelligence, mientras que en enero de 2027 se incorporará el Master in Strategic and Creative Marketing, Communication and Media.

Los graduados de IE New York College pueden solicitar el Optional Practical Training para trabajar en Estados Unidos entre uno y tres años en el caso de los programas STEM. Y, según la institución, el 100% de las solicitudes presentadas en 2025 por alumnos de IENYC fueron aprobadas.

Otros datos que ha aportado es que más del 70% de los graduados de este centro trabaja en Nueva York, el 23% lo hace en Europa y el 6% en Oriente Próximo y África; así como que el 72% desarrolla su carrera en grandes corporaciones y el 18% ha puesto en marcha su propia empresa.