IE Business School pone en marcha un programa multicampus en Madrid, Nueva York, Dubái y Singapur

IE Business School abrirá las puertas este año de Global BBA, un programa Bachelor de cuatro años de duración que, bajo el formato multicampus, integrará formación académica, desarrollo de proyectos empresariales y acceso a un networking internacional en Madrid, Nueva York, Dubái y Singapur.

En concreto, la primera promoción comenzará en septiembre de 2026 en Madrid, Dubái y Singapur, y los alumnos tendrán la opción de cursar el cuarto año en Nueva York. El objetivo, como ha explicado la institución académica, pasa por que los estudiantes puedan pulsar distintos ecosistemas de negocios y ampliar su visión de la economía global.

"Nos llena de satisfacción poner en marcha el Global BBA, un programa que va más allá de la experiencia multi campus. Es el primer BBA concebido desde el inicio con vocación global", señala el decano de IE Business School, Lee Newman, antes de destacar que permitirá a los alumnos "desarrollar su capacidad de anticipación estratégica global y análisis local, trabajar en equipos multiculturales y colaborar con empresas y organizaciones en todo el mundo".

Así pues, estos estudios aportan "un fuerte componente práctico" al combinar contenidos core sobre management empresarial con experiencias como los Corporate Challenges & Sprints, Regional Business Treks y Global Summer Experiences.

Detalle de estudios

El primer año se cursará en Madrid y estará centrado en finanzas, marketing, economía, análisis de datos y management, junto con el desarrollo de competencias en comunicación, liderazgo y tecnología. A través del Global Career Development Program y de los IEU Labs, los alumnos trabajarán con empresas reales y desarrollarán proyectos aplicados en un entorno marcado por los contextos empresariales de Europa y África.

El segundo año, en Dubái, está enfocado hacia finanzas corporativas, marketing y emprendimiento, con participación en business sprints y retos liderados por compañías. Las iniciativas de desarrollo profesional y las oportunidades de networking reforzarán la inmersión en Oriente Medio.

Ya el tercer año, en Singapur, el programa ampliará su análisis a operaciones, supply chain y human capital management, junto con contenidos sobre sostenibilidad, transformación digital y emprendimiento. Los alumnos trabajarán en IE Challenges y explorarán oportunidades de negocio en Asia-Pacífico con empresas de la región.

De cara al último año, desde Nueva York, los alumnos se especializarán en áreas avanzadas como estrategia, negocio digital, sostenibilidad o finanzas, y trabajarán en proyectos de mayor complejidad y experiencias académicas globales. Además, los estudiantes que opten por realizar esta formación podrán optar por un itinerario 3+1, y se graduarán "en uno de los principales centros de negocios del mundo".

"Experiencia única"

"El Global BBA proporcionará a nuestros alumnos una experiencia académica única, transformadora, en la que el mundo se transformará en su aula", señala el rector de IE University en Madrid y Chair del Board of Trustees de IE New York College, Manuel Muñiz.

Además, refuerza el compromiso de IE Business School con "la formación de líderes con mentalidad global, innovadora y emprendedora, a través de la excelencia académica, la movilidad y la formación práctica, en estrecho contacto con el mundo empresarial".