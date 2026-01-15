Juventud Asturiana Cooperante convoca 25 becas para estancias en doce países

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, ha abierto la convocatoria del programa Juventud Asturiana Cooperante, una iniciativa destinada a fomentar la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía global entre la juventud del Principado.

El programa ofrece 25 becas para estancias temporales en doce países, donde los jóvenes seleccionadas podrán colaborar con distintas organizaciones no gubernamentales en proyectos de cooperación al desarrollo. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 21 y 30 años empadronados en Asturias, que deberán cumplir los requisitos específicos establecidos para cada plaza.

Las becas incluyen una dotación económica destinada a cubrir los gastos de viaje, alojamiento, manutención, seguro y otros costes derivados de la estancia en el extranjero. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de febrero.

En cuanto a los destinos previstos en esta edición son: Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y República Dominicana, en América Latina, y Benín, República de Guinea, Senegal, Sierra Leona y Tanzania, en el continente africano.

Los proyectos estarán liderados por 17 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), entre ellas Arco Iris Educación para el Desarrollo, Asociación para la Cooperación Seronda, Asociación Matumaini, Camín Real de la Mesa, Fundación El Pájaro Azul, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, Fundación Jóvenes y Desarrollo, Fundación Mujeres, Ingeniería sin Fronteras Asturias, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias, Médicos del Mundo, Medicus Mundi Norte, Pueblo y Dignidad, Soldepaz Pachakuti y Conceyu de Solidaridá y Xusticia. Geólogos del Mundo y Conceyu de Solidaridá y Xusticia se incorporan por primera vez al programa.

El proceso de selección incluirá 40 horas de formación en cooperación al desarrollo, una prueba práctica y una entrevista personal. Posteriormente, las personas seleccionadas participarán en sesiones individuales con la ONGD tutora, que les orientará sobre los proyectos en los que se integrarán durante su experiencia como cooperantes voluntarias.

El programa Juventud Asturiana Cooperante, que se puso en marcha en 2017, ha permitido ya la participación de 75 jóvenes en seis ediciones. El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 145.000 euros, lo que supone 69.000 euros más que en 2025.