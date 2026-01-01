Compromiso Asturias dibuja el futuro de la Asturias de 2040 en su XVII Encuentro Anual de Socios

Más de 300 personas participaron en el XVII Encuentro Anual de Socios de Compromiso Asturias, celebrado en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, en una cita marcada por la reflexión colectiva, el compromiso con el futuro y la defensa de una Asturias abierta, innovadora y cohesionada. El encuentro contó con el patrocinio de Banco Sabadell Herrero y el respaldo de la Cámara de Comercio de Gijón.

El acto fue inaugurado por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, quien destacó la vitalidad de la asociación y su papel como referente del compromiso con la región: “Asturias nos necesita a todos y hoy sumamos un nuevo eslabón en esta cadena”. Compromiso Asturias XXI cuenta ya con más de 2.000 socios y 8.000 seguidores en redes sociales, consolidándose como una de las principales redes de talento vinculadas al Principado.

Durante su intervención, el presidente de Compromiso Asturias, Eduardo Sánchez Morrondo, animó a pensar en grande y a trabajar desde la colaboración: “Si vamos solos, llegaremos rápido; si vamos acompañados, llegaremos muy lejos. Las Asturias que queremos tienen que llegar muy lejos”, subrayando la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, empresas, universidad y sociedad civil.

El encuentro incluyó una mesa de debate con representantes del ámbito empresarial, universitario, juvenil y de la diáspora, centrada en los retos y oportunidades de la Asturias del futuro. Jorge Peña, delegado de CAXXI en México, defendió políticas activas para integrar la inmigración y retener talento; David Rodríguez, socio colaborador de CAXXI y premio fin de carrera por la Universidad de Oviedo, reclamó empleo de calidad y soluciones al acceso a la vivienda, afirmando que “el éxito profesional no puede ser algo que ocurra pese a vivir en Asturias, sino gracias a estar en Asturias”.

Entrega del reconocimiento al galardonado | Compromiso Asturias XXI

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, defendió el papel de la institución académica como “factoría de conocimiento” y motor de transformación, mientras que el director general de FADE, Alberto González, alertó sobre la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción y apostó por cuatro vectores clave para el futuro: energía, biotecnología, digitalización y espacio.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del reconocimiento de Socio de Honor 2025 a Francisco Rodríguez, fundador de Industrias Lácteas Asturianas (Reny Picot), por su trayectoria empresarial y su compromiso con la preservación de la memoria histórica de la emigración asturiana. La glosa corrió a cargo de Manuel Villa-Cellino, presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, quien destacó su capacidad para crear una multinacional desde Asturias y su compromiso con la sociedad. El homenaje incluyó la entrega de una obra del artista internacional Marcos Tamargo.

Más de 300 socios participaron en el encuentro celebrado en Gijón | Compromiso Asturias XXI

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, clausuró el acto destacando la colaboración entre instituciones y sociedad civil y el papel de Compromiso Asturias en las políticas de retorno y en la construcción de una Asturias inclusiva: “Asturias compite ofreciendo bienestar y calidad de vida, y en ese camino la Asturias exterior es una aliada imprescindible”. Llamedo recordó además que el Principado encadena tres años consecutivos de crecimiento poblacional, gracias al retorno y a la inmigración.

El encuentro concluyó con la interpretación del himno de Asturias a cargo de la Banda de Gaitas y un brindis colectivo por el futuro. Con esta cita anual, Compromiso Asturias XXI reafirma su misión de devolver a Asturias lo que la tierra ha dado, apoyándose en el talento, la generosidad y el compromiso de su gente, dentro y fuera del Principado.