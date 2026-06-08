Una nueva guía impulsa el retorno voluntario entre España y Senegal como herramienta de desarrollo

CONVIVE Fundación Cepaim presentó la Guía Metodológica sobre Retorno Voluntario Productivo en el marco de la jornada “Migración y Desarrollo en la Cooperación Española”, celebrada el pasado 3 de junio como un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de la migración como motor de desarrollo entre España y Senegal.

El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos académicos, organizaciones sociales y miembros de la diáspora senegalesa, con el objetivo de compartir experiencias y consolidar estrategias de cooperación vinculadas a la movilidad humana y el codesarrollo.

Durante la apertura, la vicepresidenta primera de la entidad, Rosalía Guntín Ubiergo, subrayó que esta línea de trabajo constituye un modelo consolidado tras más de dos décadas de experiencia entre ambos países. Según destacó, la metodología desarrollada ha permitido la creación de 204 microempresas en Senegal, contribuyendo a la generación de empleo y al fortalecimiento del tejido económico local.

Guntín puso en valor además la red de alianzas construida con organizaciones senegalesas, administraciones locales, universidades y entidades europeas, así como el proceso de transferencia metodológica que se desarrolla actualmente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La jornada contó también con la participación de representantes de la AECID y de la Secretaría de Estado de Migraciones, que coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre las políticas de cooperación y las de movilidad humana. En este sentido, se defendió la importancia de promover una migración segura, ordenada y vinculada al desarrollo de los países de origen.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del papel de la migración como factor de desarrollo territorial. Diversos expertos destacaron el impacto positivo de las personas migrantes como agentes activos en sus comunidades, así como la relevancia de las remesas y el intercambio de conocimiento en los procesos de transformación económica y social.

En este contexto se presentó la Guía Metodológica sobre Retorno Voluntario Productivo, una herramienta diseñada para facilitar la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de modelos de retorno vinculados al emprendimiento. Sus impulsores señalaron que el objetivo es ofrecer un instrumento adaptable a distintos contextos y útil para administraciones públicas, entidades sociales y organizaciones de la diáspora.

La guía se complementa con seis unidades audiovisuales de sensibilización que recorren las distintas fases del proceso de retorno productivo, desde el acompañamiento inicial hasta la consolidación de iniciativas empresariales en los países de origen.

La jornada concluyó con la presentación de experiencias de emprendimiento impulsadas por personas retornadas en Senegal, que pusieron de relieve tanto el potencial del retorno productivo como la necesidad de acompañamiento institucional y social para garantizar su sostenibilidad.

Los organizadores destacaron que los resultados obtenidos en más de 20 años de trabajo evidencian el potencial de la migración como herramienta de desarrollo cuando se articula desde políticas públicas coordinadas, alianzas internacionales y un enfoque centrado en las personas.