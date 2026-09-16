La Queen's University de Belfast celebra el centenario de su departamento de español con una cátedra con el Cervantes

El Instituto Cervantes abrirá una cátedra en la Queen's University de Belfast, lo que supondrá la primera presencia de la institución española en Irlanda del Norte.

Este anuncio conmemora el centenario del departamento de español de la cita entidad académica, la Musgrave Chair of Spanish, y precisamente a los actos que conmemoran este hito se sumará mañana el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Con esta será la segunda cátedral del Cervantes en las capitales de los países que conforman Reino Unido, después de que en 2023 configurase una en Edimburgo.

En el marco de su visita a Belfast, el director del Cervantes participará también en la inauguración de la exposición 100 Years of Spanish @Queen`s: celebrating the past, shaping the future, que tendrá lugar en la biblioteca McClay de la capital norirlandesa y que mostrará el impacto cultural, educativo y global del español en la universidad.