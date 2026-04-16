Reino Unido volverá a acoger Erasmus+ en 2027 tras el acuerdo rubricado con la UE
ERASMUS+
Según se explicó desde European Union in the UK, el regreso del Reino Unido "permitirá abrir nuevas oportunidades para miles de personas en el ámbito educativo y profesional", facilitando el acceso a experiencias internacionales de docencia y capacitación.
La Unión Europea y el Reino Unido han completado el último paso para la reincorporación británica al programa Erasmus+, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2027. Este acuerdo supone un avance significativo en la cooperación educativa entre ambas partes rota desde el Brexit, en enero de 2021.
Tras este acuerdo, estudiantes, aprendices, profesores y jóvenes del Reino Unido podrán volver a participar en las iniciativas de movilidad, formación e intercambio que ofrece Erasmus+, uno de los programas históricos y populares de la Unión Europea.
Según explican desde European Union in the UK, el regreso del Reino Unido "permitirá abrir nuevas oportunidades para miles de personas en el ámbito educativo y profesional", facilitando el acceso a experiencias internacionales de docencia y capacitación. Además, el acuerdo busca reforzar la colaboración entre instituciones académicas europeas y británicas, promoviendo proyectos conjuntos y el intercambio de conocimiento.
Desde ambas partes señalan que este paso "sitúa a las personas en el centro de la relación entre la UE y el Reino Unido, apostando por una mayor conexión a través de la educación, la innovación y el desarrollo de competencias.
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