La Rioja convoca doce nuevas becas para 2027 en internacionalización y diseño de producto

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), ha convocado doce nuevas becas para el próximo año 2027 destinadas a jóvenes profesionales en los ámbitos de la internacionalización y el diseño de producto. En concreto, siete ayudas corresponden al área de acción exterior y cinco estarán vinculadas al diseño de producto en empresas riojanas.

Las becas de internacionalización cuentan con una dotación de 262.520 euros y su objetivo es formar a jóvenes en los distintos aspectos relacionados con los procesos de internacionalización de las empresas de La Rioja. La convocatoria incorpora una plaza más respecto al año anterior y suma tres nuevos destinos: Budapest, Tokio y Nueva York, dentro de la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero.

Por su parte, el programa de diseño de producto, dotado con 100.000 euros, permitirá la incorporación de cinco jóvenes graduados a empresas de acogida de La Rioja. La iniciativa pretende facilitar el acceso al mercado laboral de estos profesionales y, al mismo tiempo, favorecer que las empresas incorporen el diseño de producto a sus estrategias como herramienta de diferenciación y competitividad.

Dos fases de selección

En ambas convocatorias, cofinanciadas por el Programa FSE+ de La Rioja 2021-2027, el proceso de selección se desarrollará en dos fases eliminatorias.

La primera consistirá en la evaluación de la documentación presentada por los candidatos para acreditar sus méritos. Los aspirantes que superen esta fase pasarán a una segunda etapa basada en una entrevista personal.

Una de las novedades de las convocatorias es que no será necesario estar empadronado previamente en La Rioja, una medida con la que el Ejecutivo regional pretende facilitar el retorno de talento y ampliar el acceso a las ayudas.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre.

Con estas dos convocatorias, el Gobierno de La Rioja busca reforzar sus políticas de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial riojano y promover el diseño de producto como un elemento de diferenciación y una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas de la comunidad.