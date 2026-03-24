Suiza, Singapur y Australia, países con mejores oportunidades para profesionales bien formados

Suiza, Singapur y Australia se perfilan como los tres países en los que una buena formación ofrece más posibilidades para acceder a la ciudadanía y a buenas oportunidades profesionales, según el índice de oportunidades Henley que analiza anualmente cuáles son los países que presentan mejores vías de crecimiento para los graduados que cuentan con una buena formación.

Este índice realiza una valoración de los países en función de seis factores estructurales de prosperidad a largo plazo: potencial de ingresos, desarrollo profesional, excelentes perspectivas laborales, educación de alta calidad, movilidad económica y alta calidad de vida. De forma conjunta, estos indicadores capturan y miden los ecosistemas institucionales donde las credenciales académicas se traducen de manera más efectiva en un éxito profesional sostenido y una ventaja económica duradera.

Además de los tres ya citados, la clasificación establece otros 12 países donde los derechos de residencia o ciudadanía se pueden obtener de manera eficiente mediante la inversión y el mérito. Reino Unido y Estados Unidos completan las cinco primeras posiciones y a continuación se sitúan Canadá, Austria, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Hong Kong, Italia, Letonia, Malta, Portugal y Grecia.

Dominic Volek, director del grupo de clientes privados de Henley & Partners, afirma que la investigación pone de relieve que la educación y la ciudadanía funcionan conjuntamente como activos intergeneracionales que se acumulan y multiplican con el tiempo. "Una titulación de primer nivel puede ofrecer resultados muy diferentes según el entorno económico e institucional que la rodea, desde universidades y mercados laborales hasta centros de innovación y redes profesionales. Nuestro índice identifica los lugares donde estos ecosistemas son más sólidos y donde la educación y la ambición se traducen con mayor eficacia en éxito a largo plazo", explica Volek.

Suiza y Singapur

Suiza lidera la clasificación de 2026, con una puntuación total de 86 sobre 100 en oportunidades, gracias a la combinación de un marco económico estable, una educación de primer nivel y excelentes perspectivas profesionales. Los ecosistemas profesionales de Zúrich y Ginebra —que abarcan la banca privada, el comercio de materias primas y la investigación farmacéutica— crean sólidas redes profesionales a largo plazo.

Singapur ocupa el segundo lugar (81 puntos) como centro estratégico que conecta los flujos de capital asiáticos, las redes comerciales globales y los ecosistemas de innovación de alto crecimiento, lo que se traduce en un alto potencial de ingresos y excelentes perspectivas laborales. Australia se sitúa en tercer lugar (80), gracias a sus universidades de renombre mundial, sus sólidos ecosistemas de investigación y una excepcional calidad de vida.

Universidades de prestigio

El Reino Unido y Estados Unidos comparten el cuarto lugar (79), lo que refleja su incomparable concentración de universidades líderes, centros financieros globales y economías impulsadas por la innovación. Canadá ocupa el quinto lugar (78), beneficiándose de un mercado laboral altamente internacional y universidades de prestigio mundial.

Los demás destinos incluidos en la lista de 15 también ofrecen, a través de programas de residencia y ciudadanía, ventajas distintivas para la próxima generación, ya sea por su alto potencial de ingresos, sus dinámicos ecosistemas profesionales o su excelente calidad de vida.