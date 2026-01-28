Siete universidades británicas entre las diez mejores de Europa, según el ranking QS

Siete universidades del Reino Unido -seis de ellas inglesas- se sitúan entre las diez primeras en el ranking de centros europeos de 2026 elaborado por la consultora internacional QS. La Universidad de Oxford encabeza la clasificación seguida por la ETH de Zurich.

Las diez primeras posiciones del ranking se completan por este orden con el Imperial College de Londres, la UCL también de la capital británica, la Universidad de Cambridge, la de Edimburgo, el King´s College de Londres, la Universidad PSL de París, la Universidad de Manchester y la Escuela Politécnica Federal (EPFL) de Lausanne (Suiza).

Ninguna universidad española se encuentra entre las 50 mejores de Europa y la primera clasificada es la Universidad de Barcelona en el puesto 60.

El ranking se elabora teniendo en cuenta distintos aspectos como la actividad investigadora, la experiencia de los estudiantes, la sostenibilidad o la actividad internacional de los centros. La Universidad de Oxford ha obtenido una puntuación perfecta en apartados como la reputación académica o la satisfacción de los estudiantes.