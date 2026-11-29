La Universidad de Málaga prepara una nueva edición de los Premios España-Irlanda, una iniciativa destinada a fomentar la investigación y el conocimiento de las relaciones entre ambos países desde diferentes disciplinas académicas y científicas. Los galardones, impulsados por el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos-Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos (CEIT-AMZET), se crearon en 2017 con el patrocinio de José Antonio Sierra Lumbreras y están dirigidos a profesores, estudiantes, periodistas e investigadores de cualquier parte del mundo.

Desde su puesta en marcha, estos premios han reconocido trabajos que abordan la conexión entre España e Irlanda desde perspectivas tan diversas como la literatura, las artes, la historia, el periodismo, la traducción y los estudios de género. Su objetivo es consolidar un espacio internacional de investigación y difusión de los vínculos culturales y transatlánticos entre ambos territorios.

La primera convocatoria se denominó George Campbell Award, en homenaje al destacado pintor irlandés que pasó más de la mitad de su vida en Málaga. En aquella edición, convocada en noviembre de 2017, el reconocimiento recayó en Verónica Membrive Pérez, de la Universidad de Almería, por su investigación sobre los escritores irlandeses en España durante las décadas de 1960 y 1970, centrada en las figuras de Pearse Hutchinson y Aidan Higgins.

En la segunda edición, puesta en marcha en diciembre de 2018, las investigadoras de la Universidad de Málaga Lorena Arce Romeral y Míriam Seghiri Domínguez obtuvieron el premio por un estudio sobre la elaboración de modelos de redacción y traducción de contratos de compraventa de viviendas entre inglés y español, aplicado a España e Irlanda. El segundo reconocimiento fue para Martha Gutiérrez-Steinkamp, investigadora del Smithsonian, por un trabajo ilustrado sobre las relaciones entre ambos países desde 1965.

Tres categorías para abordar los vínculos hispano-irlandeses

La tercera edición incorporó un cambio de denominación y pasó a llamarse Kate O'Brien Award, en recuerdo de la escritora irlandesa que mantuvo un profundo interés por España durante toda su vida. La convocatoria, anunciada en septiembre de 2019, quiso abrir un espacio específico para la perspectiva de género en el estudio de las relaciones entre ambos países.

El galardón fue para Pilar Iglesias Aparicio, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, por una investigación sobre las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y los centros del Patronato de Protección a la Mujer de España, analizados como ejemplos de políticas de represión y castigo contra las mujeres. El segundo premio reconoció el trabajo del investigador James Heaney, de Carlow College (Irlanda), sobre literatura y revolución en la Irlanda y la España de 1913 a 1939.

En la cuarta edición, convocada en abril de 2021, los reconocimientos adoptaron su denominación actual, Premios España-Irlanda, y quedaron estructurados en tres modalidades: el George Campbell Award, dedicado a las relaciones artísticas, musicales y deportivas; el Kate O'Brien Award, centrado en trabajos periodísticos y literarios, y el Robert Boyd Award, destinado a investigaciones sobre las relaciones históricas entre España e Irlanda.

En aquella convocatoria, el George Campbell Award quedó desierto. El Kate O'Brien Award fue concedido a Víctor Calderón Fajardo, de la Universidad de Málaga, por su trabajo sobre mujeres transatlánticas y su rebeldía frente a la tierra firme en tiempos de hombres. El segundo reconocimiento recayó en Pilar Villar Argáiz, de la Universidad de Granada, por una investigación literaria y personal sobre el legado de la escritora irlandesa Eavan Boland.

Por su parte, el Robert Boyd Award distinguió a Salvador David Pérez González, de la Universidad de Málaga, por un estudio sobre la familia Costello y la diáspora irlandesa, su genealogía y su papel en la globalización y el comercio atlántico de la Andalucía del siglo XVIII.

La Gran Armada, protagonista de la última edición

La convocatoria más reciente se anunció en marzo de 2023 y reconoció el trabajo conjunto de Natalia Mateo Ripoll y Juan José Oña Fernández, titulado «La influencia de la Gran Armada (Invencible) en las relaciones hispano-irlandesas contemporáneas (siglos XX-XXI)».

La investigación aborda la huella histórica de la Gran Armada y su influencia en la evolución de los vínculos entre España e Irlanda en época contemporánea, poniendo de relieve la importancia de los acontecimientos históricos compartidos para comprender las relaciones entre ambas sociedades.

Ahora, el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos de la Universidad de Málaga trabaja en la preparación de una nueva edición de los premios, con los que pretende dar continuidad a una iniciativa que, desde hace casi una década, contribuye a estrechar los lazos académicos, culturales e históricos entre España e Irlanda.

La convocatoria mantiene su vocación internacional y multidisciplinar, abierta a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la comunicación interesados en profundizar en las relaciones entre ambos países.

Los Premios España-Irlanda forman parte de la actividad del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, integrada en el CEIT de la Universidad de Málaga. Su trayectoria ha permitido reconocer investigaciones que recuperan episodios históricos, figuras literarias y conexiones culturales que contribuyen a explicar la relación entre ambos países.