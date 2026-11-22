Fachada exterior de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid

El Instituto BME, centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles perteneciente a SIX, y la universidad CEU San Pablo han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del nuevo grado en Mercados Financieros y Análisis de Datos.

La titulación estará impartida en inglés con un máximo de 25 plazas de ingreso previa selección, y diseñada para integrar contenidos relacionados con los mercados bursátiles, la programación, la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicadas al ámbito financiero.

Ambas entidades participarán de manera conjunta en el diseño y actualización del plan de estudios y profesionales de Instituto BME vinculados al ámbito financiero y al análisis de datos colaborarán asimismo en la docencia del programa.

En paralelo, la universidad CEU San Pablo pondrá a disposición de los estudiantes sus recursos docentes y laboratorios especializados, mientras que el Instituto BME aportará licencias de software profesional y acceso a datos de mercado, reforzando el carácter práctico y tecnológico de la formación.

Además, el Instituto BME ofrecerá cada curso un mínimo de 25 plazas de prácticas curriculares para los estudiantes del grado, con el fin de facilitar su inmersión en entornos profesionales reales.