Evacuadas unas 1.100 personas tras un deslizamiento de tierra en China

Una fotografía aérea tomada con un dron muestra el lugar de un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias a lo largo de un tramo del río Wujiang en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China

Unas 1.100 personas han tenido que ser evacuadas en China tras un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias en la zona, que incluso ha provocado el derrumbe o el enterramiento de varios edificios.

En concreto, los hechos han tenido lugar en el municipio chino de Chongqing, situado en el centro del país, donde más de 800 efectivos están llevando a cabo labores de búsqueda y rescate.

Por el momento, al menos nueve personas han sido rescatadas y ninguna de ellas sufre lesiones graves, según han confirmado las autoridades y recoge la agencia oficial china, pero se desconoce todavía la cifra de desaparecidos.

Mientras el personal sigue trabajando en la zona, se han cortado los suministros de agua, electricidad y gas para evitar posibles incidentes después de que el corrimiento provocase que grandes cantidades de roca y tierra sepultasen más de una decena de edificios de viviendas.