Evacuados la mitad de los pasajeros del MV Hondius en una operación que concluirá el lunes

La operación de evacuación de los 152 pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se ha desarrollado sin mayores incidencias a lo largo del día de hoy y ya han sido trasladados un total de 76 de los 152 viajeros, según confirmó el Ministerio de Sanidad a través de la red social X.

El operativo seguirá desarrollándose hasta última hora de hoy y continuará mañana lunes, cuando está previsto concluir la evacuación de los pasajeros y que el barco, con parte de su tripulación a bordo, ponga rumbo a Países Bajos.

Entre los trasladados se encuentran los 14 españoles, que ya han llegado al hospital militar Gómez Ulla y han sido aislados para pasar la cuarentena. Además, han sido evacuados 26 personas de Países Bajos, 22 de Reino Unido, 5 franceses, 4 canadienses, 3 de Turquia y 2 irlandeses. Faltan por ser evacuados los pasajeros de Estados Unidos, Australia y un nuevo vuelo de Países Bajos.

A última hora de la tarde, el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, anunciaba que uno de los pasajeros franceses evacuados había presentado síntomas de hantavirus durante el vuelo. Por el momento no se han conocido otros casos de pasajeros con síntomas. Antes de la evacuación fueron reconocidos por personal de Sanidad Exterior para comprobar que no presentaban síntomas de hantavirus.

Los españoles, primeros evacuados

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 horas local (10.40 hora peninsular). Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.

El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continuaban asintomáticos. Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.

Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) llegaron a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les pusieron equipos protección individual (EPI), se subieron al avión, que despegó pocos minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) y aterrizó en Madrid sobre las 15:00.