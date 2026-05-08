Expertos internacionales en migración respaldan ante Elma Saiz los efectos positivos de la regularización de migrantes

Elma Saiz en Nueva York durante el encuentro con los expertos en Migraciones

La ministra de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido en Nueva York varios encuentros con destacados expertos internacionales en migraciones que han coincidido en señalar los beneficios sociales, económicos e institucionales de los procesos de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular.

Las reuniones se han celebrado en el marco del II Foro de Examen de la Migración Internacional organizado por Naciones Unidas, donde la ministra española ha intercambiado impresiones con el economista e investigador Dany Bahar y con el especialista en políticas migratorias Andrew D. Selee.

Bahar, director del Programa de Migración del Center for Global Development y vinculado a la Brown University compartió con la ministra los resultados de sus investigaciones sobre el impacto de la migración en la innovación y el desarrollo económico de los países de destino. Según sus estudios, la regularización administrativa no solo mejora la integración de los migrantes, sino que también incrementa su confianza en las instituciones públicas, favoreciendo incluso una mayor denuncia de delitos y una relación más estrecha con el sistema democrático.

Elma Saiz junto a los expertos en Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

“Sus conclusiones sobre la aportación de los migrantes a la sociedad de acogida son realmente interesantes”, señaló Elma Saiz tras el encuentro.

Por su parte, Andrew D. Selee, presidente del Migration Policy Institute y profesor en la Georgetown University, abordó con la ministra cuestiones relacionadas con la gestión ordenada de los flujos migratorios, la integración social y la lucha contra los discursos de odio.

Considerado uno de los mayores especialistas en los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos, Selee sostiene en sus investigaciones que la única forma eficaz de gestionar la migración pasa por ampliar las vías legales de trabajo y protección, evitando modelos basados exclusivamente en políticas restrictivas.

Durante los encuentros, Saiz defendió la importancia de incorporar evidencia científica y análisis rigurosos al diseño de políticas públicas. “Disponer de evidencia científica y de datos fiables es esencial para diseñar políticas públicas eficaces y evaluar su impacto”, afirmó la ministra, quien destacó el valor de mantener una relación constante con la comunidad investigadora internacional.

Las reuniones se producen en un contexto de creciente debate global sobre migración, integración y políticas de regularización, en el que España busca consolidar un modelo centrado en la inclusión social y la apertura de canales legales y seguros para la movilidad internacional.