Las exportaciones españolas baten récord en junio y crecen un 5,3% interanual

Las exportaciones españolas de bienes marcaron en junio un nuevo máximo histórico para este mes, al alcanzar los 35.545 millones de euros, un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de Aduanas recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El avance del sector exterior se produjo pese al complejo escenario internacional. El crecimiento estuvo impulsado especialmente por las exportaciones energéticas, que aumentaron un 49,9%, mientras que las ventas de productos no energéticos crecieron un 2,4%, con un incremento del 3,5% en volumen.

En paralelo, las importaciones alcanzaron también un máximo histórico para un mes de junio, con 43.232 millones de euros, tras crecer un 15,7% interanual. Esta evolución elevó el déficit comercial hasta los 7.686 millones de euros, frente a los 3.588 millones registrados un año antes.

La Unión Europea continuó siendo el principal destino de las exportaciones españolas. En junio concentró el 62,4% del total y registró un crecimiento del 7%. España alcanzó máximos históricos para este mes en nueve mercados comunitarios, entre ellos Alemania, Polonia, Portugal y República Checa.

Fuera de la UE, las exportaciones representaron el 37,6% del total y aumentaron un 2,5%. Destacaron los máximos registrados en mercados como México y Canadá.

Las ventas españolas a Estados Unidos crecieron un 4,4% en junio, encadenando así cuatro meses consecutivos de aumentos. Las exportaciones a China, por su parte, avanzaron un 0,2%.

En sentido contrario, las importaciones procedentes de China aumentaron un 24,1%, mientras que las de Estados Unidos lo hicieron un 24,7%.

201.134 millones exportados en el primer semestre

El balance acumulado de enero a junio confirma la evolución positiva del comercio exterior español. Durante los seis primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron los 201.134 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo de 2025 y la segunda cifra más elevada registrada para un primer semestre.

Las importaciones sumaron 233.915 millones, con un incremento interanual del 5,2%.

Por sectores, España mantuvo superávits en alimentación, bebidas y tabaco, por 971 millones de euros; otras mercancías, por 571 millones, y semimanufacturas no químicas, por 523 millones.

El comercio con la Unión Europea dejó además un superávit de 12.764 millones de euros. Portugal, con 9.514 millones, Francia, con 9.461 millones, y Reino Unido, con 6.801 millones, fueron los países con los que España registró mayores saldos positivos.

Otro de los datos destacados del informe es el aumento del número de exportadores regulares, aquellos que mantienen actividad exportadora durante varios años consecutivos.

En el primer semestre se contabilizaron 43.664 exportadores regulares, un 0,8% más que un año antes. Estas empresas concentraron el 99,9% del valor total de las exportaciones, con ventas por 193.788 millones de euros, un 34,8% más interanual.

Los datos dibujan así un sector exterior que mantiene su capacidad de crecimiento y presencia internacional, aunque acompañado de una subida más intensa de las importaciones y, por tanto, de un aumento del déficit comercial.