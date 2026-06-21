Guinea prohíbe las exportaciones de oro en bruto para potenciar su economía

El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha decretado la prohibición de las exportaciones de oro en bruto, con el objetivo de impulsar el procesamiento local del metal y fortalecer así la economía nacional.

Doumbouya ha hecho este anuncio durante una reunión con productores de oro industriales y artesanales, así como con oficinas de compra de oro que operan en el país de África Occidental.

"Guinea posee las segundas mayores reservas de oro de África Occidental, pero su oro sale del país diariamente en bruto para ser procesado, certificado y vendido en otros lugares", ha declarado Doumbouya, que ha decidido poner coto a este sistema.

"A partir de hoy, pongo fin a esta práctica: Guinea exigirá que su oro se procese dentro de sus fronteras. El oro en bruto ya no saldrá de Guinea", ha incidido, a la vista de que las exportaciones de oro totalizaron 22.142 kilos en el primer trimestre de este año.

En este escenario, Doumbouya afirmó que el oro solo se exportará después de ser refinado en lingotes en una planta de reciente construcción en Conakry, la capital. "El oro guineano se fundirá, certificará y procesará en Guinea antes de ser exportado a los mercados internacionales", declaró, antes de subrayar que "cualquier operador que continúe exportando oro en bruto verá suspendida su licencia y rescindido su contrato minero".