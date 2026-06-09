Exteriores inaugurará en Santander la IV edición del seminario “España en el Mundo”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugurará la IV edición del seminario “España en el Mundo”, que se celebrará en el Palacio de la Magdalena de Santander del 20 al 24 de julio de 2026, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La inscripción para el curso ya se encuentra abierta a través de la web de la UIMP.

El seminario contará con la participación de los cuatro secretarios de Estado del Ministerio: Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; Fernando Sampedro Marcos, secretario de Estado para la Unión Europea; Susana Sumelzo Jordán, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo; y Eva Granados Galiano, secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Reconfiguración del orden mundial como telón de fondo

La edición de este año estará marcada por la profunda transformación del sistema internacional, en un contexto en el que el multilateralismo afronta crecientes tensiones, la conflictividad global se mantiene elevada y el denominado Sur Global reclama un mayor protagonismo en la arquitectura internacional. A ello se suman el auge del proteccionismo económico, el impacto de la inteligencia artificial en la política y la economía global, y la persistente inestabilidad en Oriente Medio.

En este marco, el seminario abordará también dos hitos relevantes para la política exterior española: el 40.º aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, que invita a una reflexión sobre el futuro del proyecto europeo, y la celebración en Madrid de la XXX Cumbre Iberoamericana el próximo mes de noviembre.

Participación de expertos internacionales

El curso reunirá a académicos, responsables de política exterior, analistas de centros de pensamiento y voces emergentes para debatir el papel de España y la Unión Europea en un mundo cada vez más competitivo, fragmentado y menos predecible.

Entre los participantes figuran Bruno Maçães y Pol Morillas, que abrirán el debate sobre el estado del sistema internacional. Samir Saran, Elizabeth Sidiropoulos y Matías Spektor aportarán la perspectiva del Sur Global. Los principales focos de conflicto serán analizados por Comfort Ero, Andrea Rizzi y Federico Torres Muro, mientras que Alberto Ucelay y Ali Vaez se centrarán en la evolución de Oriente Medio.

El futuro de la Unión Europea será abordado por Marcos Alonso, Jeremy Cliffe e İlke Toygür, y los retos de la geoeconomía serán tratados por Federico Steinberg y Fabian Zuleeg. La agenda iberoamericana contará con las intervenciones de Andrés Allamand, Marta Lagos, Valeria Moy, Gina Riaño, Javier Gassó y Carmen Fernández Torres.

Asimismo, la cooperación internacional y la financiación para el desarrollo en el marco del Plan Sevilla serán analizadas por Quique Bassat, Sergio Colina, Pilar Garrido y Marta Pajarín. Por su parte, Tristan Aureau, Carme Colomina, Mauricio Favero y Álvaro Imbernón abordarán cuestiones de prospectiva estratégica y análisis de tendencias globales.