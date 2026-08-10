Un terremoto de magnitud 7,4 se registra en Colombia

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SEISMO
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes, de acuerdo con la información del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).
El temblor comenzó a sentirse a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico.El epicentro se sitúa a una profundidad de entre los 82 kilómetros y 96 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano.
Edificios como catedrales o Universidades se vieron afectados por el seísmo. Por el momento se desconocen el grado de afectación y el número de víctimas.
Esta es una noticia de última hora, iremos ampliando información.
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