Un terremoto de magnitud 7,4 se registra en Colombia

SEISMO

El seísmo se registró a las 7:34 horas local en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Por el momento se desconoce el número de víctimas

Epicentro del terremoto registrado en Colombia.
Epicentro del terremoto registrado en Colombia. | EMSC

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes, de acuerdo con la información del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).

El temblor comenzó a sentirse a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico.El epicentro se sitúa a una profundidad de entre los 82 kilómetros y 96 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano.

Edificios como catedrales o Universidades se vieron afectados por el seísmo. Por el momento se desconocen el grado de afectación y el número de víctimas.

Esta es una noticia de última hora, iremos ampliando información.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats