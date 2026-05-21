Exteriores reúne este jueves en Madrid a las Academias Diplomáticas iberoamericanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acoge desde este jueves, 21 de mayo, la Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Diplomáticas, un encuentro que reúne a las instituciones responsables de la formación de diplomáticos de los 22 países iberoamericanos en el marco del proceso preparatorio de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Estas reuniones, que se vienen celebrando desde 2003, tras la primera convocatoria impulsada por la Escuela Diplomática de España, tienen como objetivo de impulsar la cooperación académica y profesional entre los centros de formación diplomática de la región, consolidando un espacio común de intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El programa, estructurado en dos jornadas, aborda cuestiones como el papel de las academias diplomáticas en la construcción de la Comunidad Iberoamericana, la profesionalización de la carrera diplomática, la diplomacia científica y cultural, así como el potencial del aprendizaje del español y el portugués como herramienta de proyección internacional.

La XVI Reunión de la Asociación aspira a servir como foro de debate y coordinación sobre iniciativas destinadas al fortalecimiento institucional de estas academias, el intercambio de información y buenas prácticas, la organización de seminarios especializados —incluidos los centrados en diplomacia feminista, cultural y científica— y la mejora de la cooperación en materia formativa en el ámbito iberoamericano.

Asimismo, se plantea la necesidad de responder a la creciente demanda de formación en idiomas como el español y el portugués, considerados elementos estratégicos para la cohesión y proyección internacional de la comunidad iberoamericana.

El encuentro pone en valor el acervo común construido a lo largo de más de dos décadas, basado en principios compartidos como la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho, el multilateralismo y el consenso como método de trabajo, junto con la inclusión y el respeto a la diversidad de modelos políticos y económicos.

Esta cita se enmarca en la preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, para la que se están desarrollando reuniones preparatorias con el objetivo de alcanzar acuerdos con impacto directo en la ciudadanía de los países de la Comunidad Iberoamericana.