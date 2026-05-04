José Manuel Albares inaugura en Roma la nueva sede de la Cancillería de la Embajada de España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inicia este lunes un viaje oficial a Italia y al Vaticano, marcado por la inauguración de la nueva sede de la Cancillería de la Embajada de España en Roma.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Santiago de los Españoles, en la céntrica Plaza Navona, tras una ambiciosa rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta actuación pone en valor el patrimonio histórico español en el exterior y refuerza su presencia institucional en el país.

En el marco de la inauguración, Albares visitará la exposición “España e Italia, 50 años para enmarcar”, organizada por Agencia EFE, que repasa la evolución de las relaciones entre ambos países en las últimas décadas.

La agenda del ministro incluye también una reunión de trabajo con su homólogo de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, en un contexto previo a la próxima visita a España del Papa León XIV.

El viaje se completará con un encuentro con hispanistas italianos, con el objetivo de seguir impulsando la proyección cultural y lingüística de España en Italia y consolidar los lazos entre ambos países.