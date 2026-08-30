Un ferry se hunde con 267 personas a bordo en Chipre: hay al menos seis muertos

Un ferry con 267 personas a bordo se ha hundido este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Por el momento, se contabilizan seis personas fallecidas.

El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y volcó poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa.

El ferry cubría un trayecto entre Kirenia, de donde partió a las 12.30 horas del domingo con destino al puerto de Tasucu, en Mersin, en la costa sur de Turquía.

Situación de Chipre

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte (el 36,2% de su territorio) tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares.

Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.