Finlandia pretende reducir trabas a las armas nucleares y Rusia amenaza con tomar medidas

El gobierno de Finlandia pretende modificar la ley que regula las cuestiones nucleares, a fin de facilitar la importación de dispositivos de este tipo y de eliminar los obstáculos legislativos a su transporte, suministro o posesión en un contexto de defensa del país, de defensa colectiva en el marco de la OTAN o de cooperación en materia de defensa.

En un momento en el que Francia ha anunciado un refuerzo de su arsenal nuclear, así como el impulso a un programa de disuasión al que por ahora se han sumado ocho países europeos, tanto el presidente como el primer ministro de Finlandia coinciden en la importancia de acercar su legislación a la de otros miembros de la Alianza Atlántica. "La mayoría no tienen barreras legales para la plena ejecución de la disuasión y defensa de la OTAN", ha argumentado el ministro de defensa finés sobre una modificación legal que suprimiría la actual prohibición de "importación, fabricación, posesión y detonación de explosivos nucleares".

Además, en Helsinki han asegurado que el objetivo pasa por "maximizar la seguridad de Finlandia en un entorno operativo impredecible", garantizando que el umbral para una acción militar en contra del país o la alianza "se mantenga lo más alto posible". Al mismo tiempo, han dejado claro que no persiguen tener armas nucleares y que, por tanto, el cambio normativo no entra en conflicto con sus obligaciones internacionales en materia nuclear.

Ante este paso de Finlandia, que tiene un mes por delante para discutir la posible reforma, en Rusia ya han proferido las primeras amenazas. "Al desplegar armas nucleares en su territorio, Finlandia empieza a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas apropiadas", ha afirmado el portavoz del Kremlin antes de censurar la escalada de tensiones en el continente europeo.