Francia apuesta por la eólica marina con uno de los mayores concursos de energía renovable de Europa

Francia ha puesto en marcha uno de los mayores concursos de energía renovable abiertos en Europa al sacar a licitación unos diez gigavatios de eólica marina.

En concreto, la convocatoria cubre once proyectos situados frente a Normandía, Bretaña, el Atlántico sur y el Mediterráneo, y el reparto energético se divide a la mitad entre los parques fijos y los flotantes, tal y como figura en la documentación de la comisión reguladora de la energía en el país galo, a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

Si bien el programa todavía no detalla una inversión cerrada, la potencia instalada que sale al mercado permite anticipar un fuerte movimiento de capital hacia ingeniería y obra marítima.

Con un calendario para pasar de los dos gigavatios de eólica marina en operación actualmente hasta los quince en el escenario de 2035, las empresas interesadas en participar en este procedimiento hasta el próximo 12 de octubre.

A partir de ahí, los proyectos que resulten seleccionados se someterán a un esquema regulado de complemento de remuneración, diseñado para estabilizar los ingresos de los parques eólicos marinos y limitar los costes para el Estado cuando los precios de mercado de la energía sean más elevados.

De este modo, los promotores recibirán compensaciones públicas si el precio del mercado queda por debajo del precio de referencia adjudicado, pero deberán devolver ingresos si se supera el nivel previsto.