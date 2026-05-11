Francia confirma que la crucerista con síntomas ha dado positivo en hantavirus

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha confirmado que la pasajera gala del crucero MV Hondius que ayer mostraba síntomas compatibles con hantavirus finalmente ha dado positivo.

Se trata de una de los cinco pasajeros franceses del mencionado crucero de lujo, que, tras empeorar durante esta noche, se encuentra ingresada ya en un hospital especializado en enfermedades infecciosas.

En una entrevista en la emisora France Inter, la ministra ha apuntado además que la paciente se encuentra "en una sala muy protegida, para evitar que el virus se propague".

En cuanto al resto de los turistas galos, los cuatro han dado negativo, pero se encuentran ingresados a la espera de analizar su evolución.

A partir de ahora, como ha detallado, estarán en aislamiento, al igual que otras 22 personas identificadas como contactos "más o menos cercanos" de la paciente de hantavirus del crucero que posteriormente falleció, con la que compartieron vuelo.