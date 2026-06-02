Un fuerte terremoto sacude todo el sur de Italia

Un terremoto de magnitud 6,2 en la costa de Calabria sacude el sur de Italia

Un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la costa de Calabria, en el extremo meridional de la península itálica, y se ha sentido en todo el sur de Italia.

El seísmo, del cual todavía no se han reportado daños, se produjo esta madrugada y registró su epicentro en el mar Tirreno, a unos veinte kilómetros de Calabria, según los datos del Instituto Nacional de Geofísica de Italia.

Además, esta institución ha apuntado que tuvo lugar a unos 250 kilómetros de profundidad, pero que, pese a ello, se dejó notar desde Lacio hasta Sicilia.

Asimismo, ha explicado que este tipo de terremotos son característicos de la zona en la que se produjo.