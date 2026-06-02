Un fuerte terremoto sacude todo el sur de Italia

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Un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la costa de Calabria, en el extremo meridional de la península itálica, y se ha sentido en todo el sur de Italia.
El seísmo, del cual todavía no se han reportado daños, se produjo esta madrugada y registró su epicentro en el mar Tirreno, a unos veinte kilómetros de Calabria, según los datos del Instituto Nacional de Geofísica de Italia.
Además, esta institución ha apuntado que tuvo lugar a unos 250 kilómetros de profundidad, pero que, pese a ello, se dejó notar desde Lacio hasta Sicilia.
Asimismo, ha explicado que este tipo de terremotos son característicos de la zona en la que se produjo.
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