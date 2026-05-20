Un fuerte terremoto causa al menos una treintena de heridos en Perú
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Los temblores se sintieron desde la región de Arequipa, en el sur del país, hasta Lima
Un fuerte terremoto, de magnitud 6,1 en la escala de Richter, ha causado al menos una treintena de heridos en el suroeste de Perú.
Junto con el recuento de daños personales, el jefe del instituto de defensa civil del país andino ha apuntado que se han registrado afectaciones en 24 viviendas y que cuando menos una de ellas ha quedado inhabitable.
También el patrimonio ha sufrido a causa de este seísmo, pues importantes instalaciones como la catedral de Ica, el museo regional Adolfo Bermúdez Jenkins, la iglesia del colegio San José, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga se han visto afectadas.
Según los datos del instituto geofísico de Perú, el terremoto tuvo lugar a unos cuarenta kilómetros al sur de Ica y a una profundidad de 81 kilómetros, lo que provocó que los temblores se sintiesen desde la región de Arequipa, en el sur del país, hasta Lima, la capital.
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