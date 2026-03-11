Una furgoneta se empotra contra las barreras de protección de la Casa Blanca

Las calles alrededor de la Casa Blanca permanecen cerradas después de que una furgoneta se empotrase contra las barreras de seguridad que protegen el perímetro de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, en Washington.

El conductor fue arrestado en el momento del incidente, sobre las 6:30 de la madrugada, que tiene lugar durante la ofensiva militar de Estados Unidos —en alianza con Israel— contra Irán. De hecho, fue trasladado para su interrogatorio, mientras el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente, investigaba el vehículo para verificar que no portaba explosivos o algún material de riesgo.

Ha sido este cuerpo el que emitió un comunicado para advertir del cierre de las calles adyacentes al complejo presidencial, en el que se encontraba el presidente Trump; si bien en apenas tres horas ya habían reabierto al tráfico.