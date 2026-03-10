“Trump ha hablado en repetidas ocasiones de enviar tropas a Irán”

Ataque a Irán

La Casa Blanca asegura que el informe sobre el ataque a la escuela femenina de Minab, en la que murieron a cerca de 170 personas en la primera jornada de ataques contra territorio iraní, verá la luz íntegramente

Trump, durante el acto de la polémica en la base de Dover.
Trump, durante el acto de la polémica en la base de Dover. | Europa Press

"En cuanto al envío de tropas a Irán, el presidente Trump ha hablado de ello en repetidas ocasiones. Sabiamente, no descarta ninguna opción como comandante en jefe”, según ha desvelado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Junto con ello, ha asegurado que el informe sobre el ataque a la escuela femenina de Minab, en la que murieron a cerca de 170 personas en la primera jornada de ataques contra territorio iraní, verá la luz íntegramente.

“El presidente aceptará la conclusión de esa investigación, sea la que sea", ha mantenido, si bien el mandatario ya ha tratado de desligarse de esa operación alegando que ha podido ser un tomahawk de otro país, incluso de Irán.

Noticias relacionadas
Trump asegura que “Israel habría sido barrido” por Irán sin la implicación de Estados Unidos

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats