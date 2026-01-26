Galicia se alza en Fitur 2026 con los premios al mejor stand y al más sostenible

Galicia concluyó su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 con un balance muy positivo, tras recibir dos de los principales reconocimientos del certamen: el premio al Mejor Stand de Comunidades Autónomas y el galardón al Mejor Expositor Sostenible.

El expositor gallego fue distinguido por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación en el diseño y la coherencia de sus propuestas turísticas, alineadas con la Estrategia de Turismo de Galicia 2030. Uno de los elementos más valorados fue el uso de un material de fibra elaborado a partir del reciclaje de más de 53.500 botellas de plástico PET —hasta 75 botellas por metro cuadrado—, empleado en paneles exteriores y parte del mobiliario, y mostrado de forma visible como elemento identitario. Asimismo, en las estructuras interiores se utilizó madera procedente de bosques de proximidad gestionados de manera responsable.

La sostenibilidad también estuvo presente en la programación del stand, con una clara apuesta por productos enogastronómicos de cercanía, amparados por sellos de calidad como Galicia Calidade, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, así como por la visibilización de pequeñas y medianas empresas y productores locales.

Mostradores sobre la oferta turística gallega en el stand de Fitur | Xunta

Durante el fin de semana, el espacio acogió actuaciones de música y baile tradicional, con la participación del dúo Caamaño&Ameixeiras y del grupo Xacarandaina, reforzando la promoción de la cultura y las tradiciones gallegas. Además, el personal del stand estuvo integrado por profesionales locales especializados en turismo y, en los 55 eventos programados, se contó con intérpretes de lengua de signos. También se desarrollaron presentaciones vinculadas al turismo accesible y a productos dirigidos a personas con movilidad reducida.

A lo largo de la feria se presentaron nuevos productos turísticos que despertaron un notable interés entre los profesionales, como "Galicia en Ruta", "Galicia Top Secret", "Concertos do Xacobeo", "Turismo deportivo", la propuesta de Galicia como puerta de entrada al eclipse solar o la iniciativa "Galicia Spa Pilgrimage", que combina el turismo termal y de bienestar con el Camino de Santiago. En total, se llevaron a cabo cerca de medio centenar de presentaciones profesionales.

La edición de Fitur 2026 supuso, según la Xunta "un hito histórico para Galicia, al convertirse en uno de los pocos expositores en lograr dos premios en una misma edición". A este reconocimiento se sumaron otros galardones recibidos durante la feria, como el Premio Q 2026 otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) a la red pública de albergues del Xacobeo, por su apuesta por la calidad y la sostenibilidad turística.