Galicia asumirá en marzo de 2027 la gestión de los permisos iniciales de trabajo para extranjeros

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda

Galicia asumirá a partir del 1 de marzo de 2027 las competencias para tramitar y gestionar las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras cuya actividad laboral se desarrolle en la comunidad autónoma. El traspaso ha quedado cerrado este jueves en Santiago de Compostela, durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La nueva competencia permitirá a la Administración gallega gestionar los permisos de trabajo tanto por cuenta propia como ajena. También incluirá las autorizaciones para actividades de temporada, los trámites laborales relacionados con la contratación colectiva en origen y la comprobación de determinados requisitos vinculados a las autorizaciones por arraigo sociolaboral y socioformativo.

Rueda y Ángel Victor Torrers durante la Comisión Mixta de Transferencias | Europa Press

El acuerdo establece, no obstante, que el Estado mantendrá las competencias sobre la legislación aplicable, las relaciones internacionales y las autorizaciones de residencia, así como sobre otros permisos de trabajo que no están incluidos en este traspaso. De esta manera, la Xunta gestionará las autorizaciones laborales mientras que el Gobierno central continuará ocupándose de las cuestiones relativas a la residencia, que se tramitarán de forma simultánea.

Para asumir las nuevas funciones, Galicia incorporará cinco puestos vacantes de personal funcionario, distribuidos entre las cuatro provincias: dos en A Coruña y uno en Lugo, Ourense y Pontevedra. El traspaso contará además con una dotación económica de 150.000 euros y 14 metros cuadrados de oficinas.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha defendido la importancia de esta competencia para facilitar la llegada de trabajadores y responder a las necesidades del mercado laboral. En este sentido, ha anunciado la creación de una Oficina de Atracción de Talento, con 50 puestos de trabajo y presencia en las siete ciudades gallegas.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas administraciones y ha enmarcado este acuerdo en la política de cogobernanza y descentralización de competencias del Ejecutivo central.