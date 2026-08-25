Garamendi, sin rival para un tercer mandato al frente de la patronal en España

Antonio Garamendi seguirá al frente de la patronal española para un tercer mandato.

El vasco, elegido por primera vez como presidente de la CEOE en 2018, se alzará una vez más con el liderazgo de los empresarios españoles sin tener que pasar por las urnas, ya que no ha habido ningún otro aspirante, como han confirmado fuentes de la patronal a La Región Internacional. De hecho, se trata de la segunda vez que se hace con el cargo sin oposición interna, pues en 2018 también concurrió en solitario para relevar a Juan Rosell.

En esta ocasión, el plazo para presentar candidaturas concluía esta medianoche, pero ningún empresario ha dado el paso para medirse con Garamendi, de modo que será proclamado en la asamblea prevista para el mes de octubre sin necesidad de sustanciar la votación.

Este tercer mandato de Garamendi es posible gracias a la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos introducida por Rosell y que precisamente se suprimió en 2023, en el marco de una reforma que endureció los requisitos para concurrir.

Situación de la CEOE

Garamendi afronta su tercer mandato al frente de la CEOE en un momento marcado por el endurecimiento de su discurso frente al gobierno dirigido por Pedro Sánchez, especialmente en materia laboral. Tras una primera etapa de acuerdos con el ejecutivo y los sindicatos, el dirigente patronal ha elevado el tono ante medidas como la reducción de la jornada, las sucesivas subidas del salario mínimo o los cambios en el registro horario.

Su posición dentro de la organización empresarial también se ha visto reforzada, en virtud de los cambios en los estatutos, e igualmente su retribución ha ido evolucionando a lo largo de estos años: de los 350.000 euros anuales fijados al comienzo de su primera etapa a los 403.000 euros brutos percibidos en 2025, según las últimas cuentas de la patronal, lo que supone una subida que supera el 15%.