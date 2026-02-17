Garamendi: “Se nos aparta y lo que sobra es el Gobierno”

TRANSPARENCIA
Luz verde a más medidas para evitar la corrupción
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamentó los “ataques e insultos” recibidos tras la firma ayer del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), donde no estuvieron representados los empresarios, por lo que ha advertido de que “sin la empresa un país no existe” y lo que “sobra es el Gobierno”. “Hay una cosa y se llama diálogo social. En el día de la Constitución, el artículo 7 habla del diálogo social, porque es la mejor infraestrucutra que tiene un país, la paz social, pero en ese diálogo social sobra un ingrediente, y no somos los empresarios, que es lo que ha lanzado ayer el Gobierno, lo que sobra es el Gobierno”, aseguró con rotundidad Garamendi durante su participación en “Restaurant Trends”.
El presidente de la CEOE recordó que el diálogo social es tripartito “entre Gobierno, trabajadores y empresarios”. “El acuerdo firmado ayer por todo lo alto no es diálogo social, es un monólogo social que venimos arrastrando desde hace tiempo”, recalcó. “Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación. Ayer Sánchez parecía que sólo conocía a 35 empresas, las del Ibex, pero también represento a los pequeños, a los bares, que sufren a diario estos recortes”, aseguró.
Además, Garamendi, que recordó que si “las empresas no ganan dinero es difícil hacer inversiones”, señaló que actualmente falta “actitud”, con gente “más preparada”, y “aptitud”. “Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema, el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes”, advirtió.
De esta forma, el líder de la CEOE señaló que es “muy difícil” subir los salarios. “El Gobierno aprovecha cada subida para engordar su bolsa de ingresos con los impuestos, por eso traslado la posibilidad de pagar en bruto, para que la gente sea consciente de lo que se paga”, recalcó.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “prudencia, responsabilidad y empatía” con los trabajadores, pues “gana 23 veces el salario mínimo interprofesional”. Díaz afirmó compartir las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a los empresarios a subir los salarios en convenio de manera generalizada. “Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Es que el país va bien, que está creciendo al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales. Merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora”, insistió Díaz.
La ministra apuntó que hay “un montón” de salarios intermedios que tienen que subir, pues la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes. “Esto no es un salario digno. El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente, paguen más. Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país más pobre y más ineficiente económicamente”, advirtió.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. La nueva cuantía del SMI, que no tributará en el IRPF, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).
Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer la actualización de la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla a la subida del SMI.
“Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente”, avanzó la titular de Hacienda. Esto supone que el Ejecutivo vuelve a aprobar una bajada fiscal, en términos de deducción, de hasta 591 euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros.
