Garamendi: “Se nos aparta y lo que sobra es el Gobierno”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamentó los “ataques e insultos” recibidos tras la firma ayer del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), donde no estuvieron representados los empresarios, por lo que ha advertido de que “sin la empresa un país no existe” y lo que “sobra es el Gobierno”. “Hay una cosa y se llama diálogo social. En el día de la Constitución, el artículo 7 habla del diálogo social, porque es la mejor infraestrucutra que tiene un país, la paz social, pero en ese diálogo social sobra un ingrediente, y no somos los empresarios, que es lo que ha lanzado ayer el Gobierno, lo que sobra es el Gobierno”, aseguró con rotundidad Garamendi durante su participación en “Restaurant Trends”.

El presidente de la CEOE recordó que el diálogo social es tripartito “entre Gobierno, trabajadores y empresarios”. “El acuerdo firmado ayer por todo lo alto no es diálogo social, es un monólogo social que venimos arrastrando desde hace tiempo”, recalcó. “Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación. Ayer Sánchez parecía que sólo conocía a 35 empresas, las del Ibex, pero también represento a los pequeños, a los bares, que sufren a diario estos recortes”, aseguró.

Además, Garamendi, que recordó que si “las empresas no ganan dinero es difícil hacer inversiones”, señaló que actualmente falta “actitud”, con gente “más preparada”, y “aptitud”. “Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema, el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes”, advirtió.

De esta forma, el líder de la CEOE señaló que es “muy difícil” subir los salarios. “El Gobierno aprovecha cada subida para engordar su bolsa de ingresos con los impuestos, por eso traslado la posibilidad de pagar en bruto, para que la gente sea consciente de lo que se paga”, recalcó.

Reproches a Díaz

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “prudencia, responsabilidad y empatía” con los trabajadores, pues “gana 23 veces el salario mínimo interprofesional”. Díaz afirmó compartir las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a los empresarios a subir los salarios en convenio de manera generalizada. “Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Es que el país va bien, que está creciendo al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales. Merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora”, insistió Díaz.

La ministra apuntó que hay “un montón” de salarios intermedios que tienen que subir, pues la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes. “Esto no es un salario digno. El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente, paguen más. Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país más pobre y más ineficiente económicamente”, advirtió.