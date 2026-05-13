La Global Sumud Flotilla volverá a zarpar mañana rumbo a Gaza con medio centenar de barcos

La Global Sumud Flotilla ha anunciado este miércoles que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones que partirán desde Marmaris (Turquía) y buscarán llegar a las costas del enclave palestino. El anuncio llega solo unos días después de que fueran puestos en libertad los últimos activistas retenidos por Israel, que se encuadraban en la anterior expedición de la flotilla.

"Estoy aquí para anunciar oficialmente que mañana nuestra misión continuará hacia Gaza. 54 barcos, incluidos cinco barcos de nuestros colegas de la coalición de la Flotilla de la Libertad, con más de 500 almas valientes, partirán desde Marmaris", ha indicado el activista español de origen palestino, Saif Abukeshek, quien fue encarcelado 10 días en la prisión de Shikma, en Ascalón ( Israel), tras la intercepción de las autoridades israelíes de la última iniciativa humanitaria para hacer llegar ayuda humanitaria a las costas de Gaza.

En un acto desde Marmaris, en Turquía, Abukeshek ha señalado que el grupo tiene "muy claros los riesgos" que puede "enfrentar como movimiento y como participantes" de la iniciativa humanitaria. "Tenemos muy clara la brutalidad de este gobierno genocida. Lo hemos visto suceder una y otra vez. Y tenemos clara nuestra respuesta ante ello", ha señalado.

De todos modos, ha incidido en que "el peligro y el riesgo de no actuar son mucho mayores". "Estamos haciendo lo correcto", ha subrayado el activista español, tras volver a denunciar que Israel actúa de esta forma porque cuenta con el aval de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea.

Genocidio lento

De esta forma, ha insistido en retomar la operación para visibilizar la situación que atraviesa Gaza y la población palestina. "No nos equivoquemos: lo que Israel ha estado haciendo en los últimos 3 años, lo ha estado haciendo durante los últimos 78 años. Han dedicado su tiempo, esfuerzo y energía a eliminar al pueblo palestino", ha denunciado.

Así ha recordado que la flotilla volverá a zarpar con destino a Gaza, justo un día antes de la jornada que conmemora todos los años la Nakba, éxodo palestino entre 1946 y 1948, que supuso el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos tras la creación del Estado de Israel.

Según ha dicho, esta simbólica fecha se usará no para conmemorar el aniversario de la Nakba, "sino para actuar frente a ella". "Celebrar aniversarios no impide que ocurran crímenes; actuar sí. Zarpamos en este día porque Israel está implementando intencionalmente un genocidio lento que está matando de hambre al pueblo palestino en Gaza", ha denunciado.

Abukeshek, retenido por su participación en la flotilla, viene denunciando que las autoridades israelíes "ha vulnerado multitud de leyes", incluyendo el secuestro de 180 personas en aguas internacionales, agresiones físicas, dejar barcos flotando en medio del mar y abandonar a personas dentro de otro barco que ya no podía navegar.