Israel deporta a los dos activistas detenidos de la flotilla que se dirigía a Gaza

El gobierno de Israel ha confirmado a primera hora de este domingo la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española. Este último ya vuela rumbo a España.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales, en la que ha asegurado que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

El anuncio llega después de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunciase ayer que las autoridades israelíes liberarían al activista español Saif Abukeshek, detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla.

Apenas unos momentos después del anuncio del gobierno israelí, el equipo de Ávila ha alertado a través de una serie de mensajes compartidos en sus redes sociales de que el activista brasileño aún no ha sido liberado y permanece detenido en la prisión de Ashkelon.

"La embajada no ha tenido ningún contacto con él. Todos los informes anteriores no han sido verificados. Por favor, traten cualquier actualización con precaución. No podemos detenernos ahora", se lee en una primera publicación, en la que se insta a seguir a la comunidad "presionando a las autoridades".

Por su parte, el ministro de Exteriores español ha confirmado este domingo, a través de sus redes sociales que el activista español de origen palestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España". Albares ha agradecido la "labor" de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio que dirige. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta", ha recalcado el ministro en su comunicado.

Llamamiento de Abukeshek

A su llegada a Atenas, la capital de Grecia, el activista ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre". "Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado en un vídeo difundido por la Global Sumud Flotilla en redes sociales.

Abukeshek ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, y ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo. No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado.

Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia -especialmente a su esposa e hijos- y a sus compañeros en el movimiento

Amnistía Internacional lo celebra

Amnistía Internacional ha dado la bienvenida a la liberación de los activistas y cree que es "esencial" la investigación de sus denuncias de torturas y que los responsables "no queden impunes".

"La liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila es una noticia alentadora para los derechos humanos que repara, en cierta manera, la injusticia de su detención por parte de las autoridades de Israel", ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Para la organización, la detención de los activistas y las denuncias de malos tratos y sus condiciones de detención recuerdan la política que aplica el gobierno de Israel a los miles de personas palestinas detenidas arbitrariamente, ya sea bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales.

Es el caso del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan y una voz destacada del devastado sector sanitario de Gaza. "Como Saif y Thiago, Hussam Abu Safiya ha denunciado ser objeto de torturas", ha señalado Beltrán.

Por ello, la organización ve "esencial" la investigación de las denuncias de torturas y espera que la Global Sumud Flotilla pueda continuar con su misión humanitaria "a salvo de intimidaciones y ataques".