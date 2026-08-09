El gran incendio en el oeste de Canadá se descontrola y obliga a evacuar a más de 20.000 personas

Más de 20.000 personas han recibido una orden de evacuación en las últimas horas en el oeste de Canadá debido a la rápida expansión del incendio declarado el viernes en la región de Columbia Británica.

El fuego, denominado incendio de Bald Range, se originó por la tarde a unos 15 kilómetros al noroeste de Summerland, en el extremo suroeste del lago Okanagan y aproximadamente 250 kilómetros al este de Vancouver.

Aunque inicialmente parecía estar bajo control, las llamas experimentaron una rápida expansión y llegaron a arrasar unas 5.000 hectáreas en apenas tres horas en el valle de Okanagan, una de las principales regiones vinícolas de Canadá.

Según la última actualización de las autoridades de Summerland, la superficie afectada por el incendio se aproxima ya a las 9.500 hectáreas. Además, toda la zona se ha quedado sin suministro eléctrico como consecuencia del avance de las llamas.

La situación ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de unas 20.000 personas. La medida afecta a los aproximadamente 12.000 residentes de Summerland y a otras 8.000 personas del municipio vecino de Peachland y sus alrededores.

Ante la gravedad de la situación, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha expresado públicamente su respaldo a las autoridades de Columbia Británica y ha ofrecido toda la ayuda disponible por parte del Gobierno federal para hacer frente a la emergencia.