Un grupo de enmascarados bloquea el acceso al puerto de Dover en una protesta contra la migración

Un amplio grupo de manifestantes, muchos de ellos enmascarados, han bloqueado el tráfico de entrada y de salida del puerto de Dover, el de mayor actividad del Reino Unido, en una protesta del grupo ultraderechista Movimiento Patriota que pretende denunciar la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha.

Tras unas horas de bloqueo, la policía ha logrado dispersar la concentración sin que se hayan producido incidentes.

¡Paremos los barcos!, coreaban los manifestantes, alternando con cánticos de ¡Inglaterra hasta la muerte! mientras formaban una fila con los brazos entrelazados en la calzada.

Consecuencias

La acción ha provocado importantes trastornos en el puerto de Dover: el tráfico de entrada y de salida de la dársena ha quedado cortado, provocando importantes atascos y retrasos en las principales carreteras de los alrededores.

"Estoy harto de idiotas que vienen a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si le preguntaras a cualquiera de esos manifestantes no sabrían que las travesías en bote pequeño han bajado un 40%", ha señalado el diputado laborista Mike Tapp, poniendo foco en la caída de las llegadas de migrantes por esta vía y en la afectación al transporte en ferry.