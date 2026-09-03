Pedro Sánchez niega avisos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y señala "fallos" en Inteligencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid

Un día después de las masivas manifestaciones en apoyo a Ceuta que colapsaron más de un millar de ciudades y villas de toda España pidiendo la dimisión del gobierno por su gestión de la avalancha migratoria, el presidente, Pedro Sánchez, ha reivindicado la actuación de su ejecutivo.

En su comparecencia en el Congreso más de un mes después de que unas 70.000 personas accedieran a la ciudad autónoma en apenas dos días, Sánchez ha negado que hubiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió a finales de julio.

De este modo, ha puesto el foco sobre los servicios de Inteligencia, en los que "fallaron cosas". "Es evidente que las nuevas tecnologías están trayendo nuevas amenazas híbridas que los Estados aún deben aprender a detectar y neutralizar", ha subrayado, después de que su ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase que había informes previos alertando de la situación.

Sin embargo, Sánchez ha asegurado que se han examinado todos los informes, mensajes y notas verbales remitidos por el CNI y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que "ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario". "Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo", ha sostenido.

Para reforzar esta afirmación, ha anunciado que ha dado la orden de publicar un dossier con "todos los informes" para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos.

En paralelo, ha mantenido que no dispone de pruebas que demuestren la implicación de Rabat en este episodio. "Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes", ha zanjado, no sin antes garantizar que actuará "con total contundencia" si se descubre lo contrario.

Y, como prueba de ello, ha esgrimido que ya ha demostrado a los españoles que no teme "enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo exige", como sucedió con Donald Trump.