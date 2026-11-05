Más de una docena de amenazas de bomba siguen perturbando los vuelos comerciales en Europa

En torno a quince vuelos sobre el cielo europeo han sido objeto en las últimas horas de otra oleada de amenazas de bomba, que han supuesto la activación de los protocolos de emergencia e incluso el desvío de al menos cuatro de los aviones implicados.

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Los vuelos que no han llegado al destino previsto han sido un AerLingus procedente de Dublín que se dirigía a Roma, que finalmente recaló en un aeródromo militar en Francia; un Ryanair que salió de Londres para aterrizar en Sofía, pero fue desviado a otra ciudad de Bulgaria; un LOT que cubría la ruta Varsovia-Bruselas y acabó en otro aeropuerto de Bélgica y un WizzAir que trasladaba al pasaje desde Milán a Varsovia pero que finalmente tocó tierra en Viena.

Distintos medios internacionales recogen igualmente incidencias en otros vuelos que se dirigían a Sofía desde Madrid y Copenhague, de hasta cuatro aviones que viajaban a Praga desde distintos puntos, en la ruta de Helsinki a Roma y en la conexión Milán-Bucarest.

Todas estas alertas se producen dos días después de que hasta siete vuelos sobre el continente europeo fuesen objeto de amenazas de bomba, aunque en ninguno de ellos se hallaron explosivos, como tampoco había ocurrido el día previo, cuando un avión de pasajeros de la aerolínea húngara Wizz Air que volaba de Londres a Sofía se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Budapest.