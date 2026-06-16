El oro resiste al giro del mercado por el respaldo de los bancos centrales

Las compras de los bancos centrales siguen sosteniendo el mercado del oro. Si bien la distensión entre Estados Unidos e Irán podría aliviar su volatilidad inmediata, el principal pilar, las compras de las autoridades monetarias, continúa fuerte.

Durante la guerra, los inversores en oro y plata "pasaron de compradores a vendedores", tal y como lo define el banco suizo Julius Baer, en un giro provocado por la revisión de las expectativas sobre los tipos de interés y el valor del dólar. Esos ajustes de las posiciones especulativas, en cambio, no encontraron una correspondencia en los bancos centrales, que siguen viendo al oro como un respaldo estratégico y no como mera apuesta táctica. De hecho, la última encuesta del World Gold Council revela una acumulación media anual de mil toneladas a lo largo de los últimos cuatro años, el doble que en la década anterior. Y la previsión pasa por que un máximo histórico del 45% incremente las reservas de su propia institución.

Así pues, en un entorno geopolítico y económico tan volátil, el metal precioso sigue ganando peso, según el informe del organismo, que recoge que el 84% de los encuestados cree que el oro representará una proporción mayor de las reservas totales dentro de cinco años; una cifra que contrasta con el 74% de quienes esperan que el dólar tenga un peso menor durante el mismo período.

Ahora, con el acuerdo de paz inicial cerrado y con la previsión de que el viernes se selle oficialmente, Julius Baer espera que la demanda inversora vuelva a mejorar, aunque probablemente no con la fuerza que traía antes del conflicto. El escenario, como lo describe el analista de la entidad helvética Carsten Menke, "no ha cambiado mucho", pues los movimientos de la Reserva Federal, los tipos de interés y el dólar siguen siendo variables decisivas para los flujos privados hacia el oro. En todo caso, coincide con el organismo de referencia del mercado de oro en que las compras de los bancos centrales siguen siendo "la fuerza estructural más importante" para el metal; al tiempo que señala cómo las economías emergentes pretenden depender menos del dólar como moneda de reserva.

Situación de la plata

En cuanto a la plata, su posición es distinta. Julius Baer mantiene una recomendación neutral sobre su compra, ya que ve a este metal mucho más expuesto a la demanda industrial y sin respaldo de los bancos centrales.

De hecho, Menke considera que "el daño ya está hecho", pues la demanda de China para la industria solar fotovoltaica —los paneles utilizan plata en sus conductores— ya la ha sustituido por materiales más baratos.