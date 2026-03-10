Gustavo Petro denuncia irregularidades en papeletas de las recientes elecciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que en las elecciones legislativas del pasado domingo en el país se registraron diversas irregularidades, con el uso de software vulnerable durante las votaciones y la existencia de "miles" de formularios de votación con tachones.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro hace un llamamiento a "todas y todos los abogados con experiencia" para que acudan a las distintas comisiones de escrutinio que validan los resultados en todo el país, ya que "efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento", concluye.

Anuncia pruebas

"Los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo a los días que trabajen. Debe terminar de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles. Mostraré como empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude", señala el mandatario colombiano en su mensaje.

El presidente también aporta algunas fotografías en las que pueden verse formularios de votación que contienen alteraciones hechas a mano. No es la primera vez que Petro critica la infraestructura tecnológica utilizada por la organización electoral en Colombia, a la que ha calificado en varias ocasiones como opaca y vulnerable.