El partido de Petro gana las elecciones al Senado en Colombia y el uribismo vuelve a liderar la oposición

Pacto Histórico, el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha alzado como el más votado para el Senado en las elecciones de este domingo, en las que ha reunido algo menos del 23% de los votos y se ha situado a unos siete puntos de la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe, Centro Democrático.

Con más de 4,4 millones de votos, un 22,7% del total de los emitidos, Pacto Histórico será el mayor grupo de la Cámara Alta, seguido por Centro Democrático, que suma un 15,6%, algo más de 3 millones de votos, según los resultados preliminares publicados por la Registraduría colombiana.

Les siguen el Partido Liberal, con un 11,7%; Alianza por Colombia (centro), con un 9,8%, y el Partido Conservador, con un 9,6%. Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.

Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia en la oposición con el regreso del uribismo a su liderazgo cuatro años después de quedar en cuarto lugar.

Estas elecciones —legislativas— constituyen un buen indicador sobre las posibilidades de los distintos partidos de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo.