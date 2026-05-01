Hamás denuncia el "exterminio" de palestinos por la "máquina de asesinato" de Israel

Hamás sigue denunciando "continuadas violaciones" en Gaza por parte de Israel de los acuerdos alcanzados el año pasado bajo la supervisión de Estados Unidos. Por ello, ha exigido una postura "clara y firme" de los mediadores para aplicar la propuesta del presidente Trump para el futuro de la Franja.

"Las continuadas violaciones por parte de la ocupación requieren una postura clara y firme de los Estados mediadores en condena de estas políticas", ha reclamado, en referencia a "la agresión contra el pueblo palestino" que está perpetrando el país hebreo.

De hecho, ha criticado que Tel Aviv "viola sus obligaciones y continúa con su agresión bajo la cobertura del acuerdo", con "asesinatos de cientos de niños, mujeres y civiles" y "la profundización de la catástrofe humanitaria a través de un endurecimiento del cerco y la política de hambre".

Hamás ha criticado así las restricciones en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, y "el movimiento hacia el oeste de la llamada línea amarilla", que ocupa cerca del 53% del enclave y que marca los puntos de los que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Son "pruebas claras del desprecio del gobierno del criminal de guerra Netanyahu a los esfuerzos de los mediadores", ha remarcado, haciendo hincapié en que esta situación "supone una extensión de la guerra de exterminio contra los civiles palestinos y representa una situación anormal a nivel humanitario, político y legal bajo las leyes y convenciones internacionales (...), con más de dos millones de personas secuestradas ante la voluntad de una máquina de asesinato, cerco y hambre".