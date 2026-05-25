Hawái sube los impuestos a los millonarios

Hawái ha diseñado un nuevo tramo de la renta para quienes cobren más de un millón de euros al año, que a partir de ahora se enfrentarán a una tributación del 13%.

Es la decisión que ha tomado el gobernador del estado, el demócrata Josh Green, con el pretexto de que las arcas públicas no podrán sostener los servicios públicos a la vista del recorte federal de casi 3.000 millones de dólares en la asignación que recibe Honolulu.

Así pues, si el último tramo de la renta solo alcanzaba hasta 650.000 dólares anuales e imponía un gravamen del 11%, y la previsión era actualizar el listado para que quienes cobraban más de 950.000 dólares al año se mantuvieran en ese 11%, el ejecutivo de las islas del Pacífico ha reescrito sus reglas.

Tal y como ha detallado el gobierno estatal, el objetivo pasa por garantizar la asistencia alimentaria y la atención médica de cara a garantizar que "los residentes de clase media que trabajan arduamente conserven una mayor parte de sus ingresos".

El estado de Hawái se encuentra en una delicada situación, toda vez que su población se divide entre las grandes fortunas que han hecho del archipiélago su refugio, y una población local que afronta costes muy elevados.

El estado más caro

De hecho, las estadísticas oficiales de Estados Unidos sitúan a Hawái entre los estados con mayor renta, pero también es el más caro para vivir.

En concreto, el Bureau of Economic Analysis lo sitúa de forma constante en el top 3 de los estados norteamericanos con mayores costes en bienes y servicios y otras instituciones, como el Missouri Economic Research and Information Center apunta que vivir en Hawái cuesta casi el doble que, de media, en el territorio continental de Estados Unidos.