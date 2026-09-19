Los hutíes de Yemen reivindican nuevos ataques contra la petrolera de Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado nuevos ataques contra Riad y las instalaciones de la mayor petrolera del mundo, la estatal saudí Aramco.

Un día después de que precisamente esta compañía comenzase a suspender contratos de suministro de petróleo con Europa debido a los daños en su infraestructura, los hutíes siguen atacando esas instalaciones con dos nuevas operaciones.

"La primera tuvo como objetivo puntos estratégicos en la capital saudí, Riad, y la segunda se dirigió contra instalaciones de Aramco en Yanbu", ha precisado un portavoz de los hutíes, antes de indicar que en ambos casos se produjeron "grandes incendios".

Los hutíes no han precisado el objeto de su ataque en Riad, cuyas autoridades tampoco se han pronunciado hasta el momento, si bien se han observado grandes columnas de humo negro en el entorno del aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital.

Su mensaje llega después de que las autoridades saudíes hayan emitido a última hora de este viernes una serie de alertas de emergencia en ocho ciudades del país, incluida Riad, ante la amenaza de posibles ataques procedentes de la milicia hutí, si bien horas más tarde ha dado por concluidas esas alertas.