La mayor petrolera del mundo suspende contratos en Europa ante la paralización del oleoducto de Arabia

La mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco, ha comenzado a suspender sus contratos de suministro a Europa. El oleoducto que permite a Arabia Saudí dar salida a su petróleo hacia el mar Rojo, esquivando así el convulso estrecho de Ormuz, ha tenido que cerrar a causa de los recientes ataques, y por ahora no tiene fecha de reapertura.

En este contexto, varios operadores europeos han recibido ya notificación del reino de que el próximo mes no recibirán su crudo, según Bloomberg, mientras el barril sigue por encima de los cien dólares tanto para el mercado de Europa como en Estados Unidos.

El oleoducto este-oeste, similar al que pretende tener en operación el año que viene Emiratos Árabes, permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el lado oriental de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Irán, el pasado mes de febrero, la infraestructura ha ido ganando relevancia ante las dificultades para sacar la carga del golfo Pérsico a través del bloqueo del estrecho de Ormuz. De hecho, el reino saudí recurrió a este sistema para desviar en torno a cinco millones de barriles diarios de crudo.

Bajan las reservas

Su cierre tensiona más el mercado del petróleo, ya sometido a fuertes vaivenes a raíz del conflicto en Oriente Próximo, mientras la Agencia Internacional de la Energía pronostica que la caída de la demanda y de la oferta de este suministro para este año empeorará los pronósticos negativos que ya estaban sobre la mesa.

En concreto, pronostica que la demanda de crudo caerá en 2,5 millones de barriles diarios, lo que supone 940.000 menos que los estimados en agosto, y que la recuperación no comenzará hasta el año que viene, al igual que la normalización de la oferta: este año se dispondrá de casi seis millones de barriles al día menos que el año pasado —uno menos de lo que se calculaba hace un mes—.

En medio de esta descompensación, las reservas mundiales de petróleo se redujeron en 95 millones de barriles durante el mes de agosto, de tal manera que el acumulado desde febrero ya ha bajado en 507 millones de barriles.